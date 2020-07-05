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Контейнерный поезд был доставлен из Китая в Турцию в рекордно короткие сроки

Контейнерный поезд был доставлен из Китая в Турцию в рекордно короткие сроки Члены Транскаспийского Mеждународного Tранспортного Kонсорциума - ООО ADY Контейнер (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция) доставили в рекордно короткие сроки контейнерный поезд из Сианя (Китай)
Бизнес
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5 июля 2020 г. 17:45
Контейнерный поезд был доставлен из Китая в Турцию в рекордно короткие сроки

Члены Транскаспийского Mеждународного Tранспортного Kонсорциума - ООО ADY Контейнер (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция) доставили в рекордно короткие сроки контейнерный поезд из Сианя (Китай) в Измит (Турция).

Как сообщает Report, об этом сообщили из ADY Konteyner.

Поезд из 43 сорокафутовых контейнеров с различными грузами был доставлен из Kазахстанского порта Актау в порт Баку на фидерном судне Бекет-Ата, эксплуатируемом ADY Контейнер. Здесь за короткое время контейнеры были загружены на платформы и отправлены в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Поезд преодолел расстояние от Бакинского порта до станции Беюк Кесик в рекордно короткие сроки - 14 часов (норматив 24 часа), то есть на 10 часов быстрее. А турецкую часть маршрута за 50 часов. То есть на 70 часов раньше срока.

Следует отметить, что, несмотря на некоторые трудности в связи с эпидемиологической ситуацией, перевозка грузов по Транскаспийскому Mеждународному Tранспортному Mаршруту (TMTM) продолжается бесперебойно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

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Версия на азербайджанском языке Konteyner qatarı Çindən Türkiyəyə rekord qısa müddətdə çatdırılıb 

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