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Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд Американский миллиардер Илон Маск и группа других инвесторов направили предложение о покупке некоммерческой организации, контролирующей ИИ-стартап OpenAI, примерно за $100 млрд.
Бизнес
11 февраля 2025 г. 10:27
Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

Американский миллиардер Илон Маск и группа других инвесторов направили предложение о покупке некоммерческой организации, контролирующей ИИ-стартап OpenAI, примерно за $100 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times.

Заявка была направлена накануне, сообщил юрист бизнесмена Марк Тоберофф.

Глава OpenAI Сэм Альтман в социальной сети "X" отреагировал на это предложение словами: "нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите". Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Mask süni intellekt startapına nəzarət edən təşkilatı 100 milyard dollara almaq istəyir

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