Конфедерация предпринимателей Азербайджана представила предложения правительству

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) сотрудничает с бизнесменами и соответствующими госструктурами в целях определения негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны, занятость и субъектов предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ASK.

"Известно, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года в стране созданы 4 рабочие группы в целях решения экономических последствий пандемии коронавируса, а также возможных проблем в сфере занятости, решения социальных вопросов. Рабочие группы готовят предложения по оказанию соответствующей государственной поддержки экономическим субъектам и гражданам, прямо или косвенно страдающим от ограничений, применяемых для предотвращения распространения инфекции. ASK также представил рабочим группам пакет предложений, подготовленный на основе совместных консультаций с предпринимателями в частном секторе", - говорится в заявлении.

По информации, пакет предложений от ASK охватывает все сферы предпринимательства, пострадавшие от пандемии. Он включает значительные налоговые льготы, снижение таможенных пошлин на импорт ряда товаров, неначисление банковских процентов по кредитам предпринимателей в течение определенного времени, отсрочку платежей по основному долгу, полное или частичное субсидирование арендной платы, расходов на социальную защиту, применение льгот на оплату коммунальных услуг, отсрочку платежей и пр.