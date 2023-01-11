Конфедерация предпринимателей подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Сербии

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Сербии (CCIS) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Сербии (CCIS) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASK.

Согласно информации, целью соглашения является расширение перспектив сотрудничества с бизнес-кругами в Сербии, а также увеличение экспортно-импортного потенциала хозяйствующих субъектов, существующих в нашей стране, и инвестиций в обе страны. Согласно документу, ASK и CCIS планируют проводить взаимные бизнес-миссии, выставки и бизнес-форумы, совместную реализацию потенциальных проектов, а также обмен информацией и изучение передового опыта с привлечением экспертов.