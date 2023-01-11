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Конфедерация предпринимателей подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Сербии

Конфедерация предпринимателей подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Сербии Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Сербии (CCIS) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Бизнес
11 января 2023 г. 13:26
Конфедерация предпринимателей подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Сербии

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Сербии (CCIS) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASK.

Согласно информации, целью соглашения является расширение перспектив сотрудничества с бизнес-кругами в Сербии, а также увеличение экспортно-импортного потенциала хозяйствующих субъектов, существующих в нашей стране, и инвестиций в обе страны. Согласно документу, ASK и CCIS планируют проводить взаимные бизнес-миссии, выставки и бизнес-форумы, совместную реализацию потенциальных проектов, а также обмен информацией и изучение передового опыта с привлечением экспертов.

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Версия на английском языке Azerbaijan Entrepreneurs Confederation and Serbian Chamber of Commerce and Industry sign agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Serbiyanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə saziş imzalayıb

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