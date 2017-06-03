Компания “Technol” стала лучшим дебютом года

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Компания “Technol” была впервые представлена на выставке “Нефть и Газ Каспия”, проходившей с 31 мая по 3 июня в Бакинском выставочном центре. Как сообщает Report, первая азербайджанская компания по производству двигательного и промышленного масла “Technol” вызвала большой интерес среди участников и иностранных гостей выставки.

Учитывая большой интерес к продукту и стенду компании, организаторы удостоили “Technol” премии дебют года.

Как cообщили в компании, высокая оценка “Technol” организаторами является большой мотивацией для того, чтобы работать еще лучше: “Мы с первого дня поставили себе цель быть лучшими не только в своей сфере, но и в целом быть лучшими на рынке. Шаги, предпринятые нами к сегодняшнему дню, показывают, что качество товара и высокий уровень услуг могут делать нас лучшими на рынке, что подтверждает премия, которой мы были удостоены за такой короткий срок”.

Отметим, что на выставке “Technol” было представлено около 90 видов двигательного и промышленного масла.