Компания Bakcell завершила проект "Центр карьеры и развития молодежи"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ При поддержке первого оператора мобильной связи Азербайджана – Bakcell завершился проект под названием "Центр карьеры и развития молодежи", осуществляемый Ассоциацией "Детские деревни SOS Азербайджан".

Как сообщили Report в компании, в рамках данного проекта "Центр карьеры и развития молодежи", организованный при детской деревне SOS в городе Баку, был оснащен всем необходимым оборудованием. Благодаря Центру, 68 молодых людей с успехом окончили такие курсы, как навыки прохождения собеседования, составление профессионального резюме, выбор направления для карьеры и бухгалтерия. Пятеро успешных выпускников Центра уже приступили к работе, создав свой собственный малый бизнес.

Наряду с этим, на официальной интернет-странице Ассоциации "Детские деревни SOS Азербайджан" был создан специальный раздел, посвященный занятости молодых людей. В данном разделе представлены резюме около 50 молодых людей, окончивших курсы и тренинги, организованные в Центре в рамках данного проекта.