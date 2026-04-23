Количество обращений в ГНС сократилось почти на 14%

В I квартале текущего года в Государственную налоговую службу поступило 108 117 обращений, что на 13,8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, 94,1% обращений составили заявления, 5,8 % - жалобы, 0,1 % - предложения.

В отчетном периоде 88,6 % обращений рассмотрены, 11,4 % - на стадии исполнения. Из числа рассмотренных обращений по 61,8 % приняты решения, по 36,6% даны соответствующие разъяснения, по остальным приняты меры в соответствии с законодательством.