Количество обращений в ГНС сократилось почти на 14%
Бизнес
- 23 апреля, 2026
- 12:59
В I квартале текущего года в Государственную налоговую службу поступило 108 117 обращений, что на 13,8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, 94,1% обращений составили заявления, 5,8 % - жалобы, 0,1 % - предложения.
В отчетном периоде 88,6 % обращений рассмотрены, 11,4 % - на стадии исполнения. Из числа рассмотренных обращений по 61,8 % приняты решения, по 36,6% даны соответствующие разъяснения, по остальным приняты меры в соответствии с законодательством.
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44