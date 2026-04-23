    Dövlət Vergi Xidmətinə müraciətlərin sayı 14 %-ə yaxın azalıb

    • 23 aprel, 2026
    • 12:48
    Dövlət Vergi Xidmətinə müraciətlərin sayı 14 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin I rübündə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə 108 117 müraciət daxil olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,8 % azdır.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, müraciətlərdən 94,1 %-i ərizə, 5,8 %-i şikayət, 0,1 %-i təklif olub.

    Müraciətlərdən 88,6 %-nin baxılması hesabat dövründə başa çatdırılıb, 11,4 %-i isə icradadır. Baxılması başa çatdırılmış müraciətlərin 61,8 %-i həll olunub, 36,6 %-i barədə müvafiq izahat verilib, digərləri ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.

    Hesabat dövründə baxılmış faktiki şikayətlərdən 1 142-si həll edilib. Bunlar, əsasən, kameral vergi yoxlamaları, şəxsi hesab vərəqələri, sosial sığorta ödənişləri, vergi ödəyicisinin qeydiyyatı, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması və əvəzləşdırılməsi, vergi borcu və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Hesabat dövründə Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatında vəzifəli şəxslər ümumilikdə 113, o cümlədən şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısı olan 4 vətəndaşı qəbul edib. Qəbul zamanı hər bir müraciətə fərdi yanaşılıb, vətəndaşların qanuni tələblərinin müsbət həlli üçün zəruri tədbirlər görülüb.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti Vətəndaş müraciəti
    Количество обращений в ГНС сократилось почти на 14%

