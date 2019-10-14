Минфин США: Новые пошлины на китайские товары вступят в силу 15 декабря

Новый пакет американских пошлин на китайские товары вступит в силу 15 декабря, если к этому моменту страны не придут к заключению торговой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в интервью телекомпании CNBC.

Ему был задан вопрос о том, будут ли американские пошлины на товары из КНР повышены в случае, если к установленному сроку не будет заключена сделка. "Я ожидаю, что если сделки не будет, пошлины вступят в силу, но я рассчитываю на то, что у нас будет сделка", - сказал глава американского Минфина.

"Мы достигли значительного прогресса в переговорах на прошлой неделе, - подчеркнул Мнучин. - У нас есть базовое соглашение, которое должно быть задокументировано, нам еще предстоит провести работу по этому вопросу". "Как только мы завершим работы по первой фазе [соглашения], мы перейдем ко второй фазе", - указал он.

Ранее Мнучин сообщил, что Соединенные Штаты не будут повышать таможенные пошлины на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее. При этом представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что решение по запланированным на 15 декабря тарифам "будет известно задолго до этой даты".

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что США и Китай достигли "значительной первой фазы" сделки по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере. Ранее американский лидер перенес с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов. Власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой продукции из США.