KOBİA: В постпандемийный период будут созданы новые возможности для развития бизнеса

Новая стратегия социально-экономического развития, охватывающая 2022-2026 годы, создаст новые возможности с точки зрения дальнейшего развития бизнеса в постпандемический период.

Новая стратегия социально-экономического развития, охватывающая 2022-2026 годы, создаст новые возможности с точки зрения дальнейшего развития бизнеса в постпандемический период.

Как сообщает Report, об этом на конференции ”Роль предпринимательства в развитии экономики“, посвященной ”Дню предпринимателя", председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов.

"Пандемия COVID-19, 44-дневная Отечественная война, естественно, оказали определенное негативное влияние на деятельность предпринимателей. По поручению главы государства в этот сложный период государство протянуло предпринимателям руку помощи. Для этого были сформированы и представлены предпринимателям адекватные пакеты экономической поддержки", - сказал О. Мамедов.

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана приняло комплекс мер по минимизации негативных последствий пандемии и стимулированию экономического роста, и эти меры все еще продолжаются: “Именно в результате целенаправленной деятельности в прошлом году был зафиксирован рост общего оборота субъектов микропредприятий на 31%, малого предпринимательства - на 79%, среднего предпринимательства - на 139%”.