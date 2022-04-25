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KOBİA: В постпандемийный период будут созданы новые возможности для развития бизнеса

KOBİA: В постпандемийный период будут созданы новые возможности для развития бизнеса Новая стратегия социально-экономического развития, охватывающая 2022-2026 годы, создаст новые возможности с точки зрения дальнейшего развития бизнеса в постпандемический период.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 13:04
KOBİA: В постпандемийный период будут созданы новые возможности для развития бизнеса

Новая стратегия социально-экономического развития, охватывающая 2022-2026 годы, создаст новые возможности с точки зрения дальнейшего развития бизнеса в постпандемический период.

Как сообщает Report, об этом на конференции ”Роль предпринимательства в развитии экономики“, посвященной ”Дню предпринимателя", председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов.

"Пандемия COVID-19, 44-дневная Отечественная война, естественно, оказали определенное негативное влияние на деятельность предпринимателей. По поручению главы государства в этот сложный период государство протянуло предпринимателям руку помощи. Для этого были сформированы и представлены предпринимателям адекватные пакеты экономической поддержки", - сказал О. Мамедов.

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана приняло комплекс мер по минимизации негативных последствий пандемии и стимулированию экономического роста, и эти меры все еще продолжаются: “Именно в результате целенаправленной деятельности в прошлом году был зафиксирован рост общего оборота субъектов микропредприятий на 31%, малого предпринимательства - на 79%, среднего предпринимательства - на 139%”.

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Версия на английском языке KOBIA: New opportunities for business development to be created in post-pandemic period
Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Post-pandemiya dövründə biznesin inkişafı üçün yeni imkanlar yaradılacaq"

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