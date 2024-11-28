KOBİA приглашает компании из Латвии к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) приглашает латвийских предпринимателей реализовывать бизнес-проекты на освобожденных территориях Азербайджана, предлагает им всестороннюю поддержку.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на "Азербайджано-латвийской информационной и сетевой встрече" в Баку.
Он сказал, что в освобожденных районах Азербайджана открываются широкие возможности для реализации бизнес-инициатив. В связи с этим он призвал представителей латвийского бизнеса воспользоваться этой возможностью для взаимовыгодного сотрудничества
По словам Мамедова, KOBİA готово оказывать поддержку и координировать проекты предпринимателей, желающих работать в этих районах.
"Мы высоко ценим институциональное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Латвии и активно работаем над его расширением, включая обмен опытом и совместные инициативы для укрепления прямых контактов между нашими бизнес-сообществами", - отметил он.