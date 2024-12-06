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KOBIA и АБР подписали меморандум по "зеленому переходу" МСБ

KOBIA и АБР подписали меморандум по "зеленому переходу" МСБ Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали меморандум о взаимопонимании по "зеленому переходу" и "зеленому развитию" МСБ.
Бизнес
6 декабря 2024 г. 16:17
KOBIA и АБР подписали меморандум по зеленому переходу МСБ

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали меморандум о взаимопонимании по "зеленому переходу" и "зеленому развитию" МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, документ подписали председатель агентства Орхан Мамедов и глава постоянного представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал.

В документе выражена поддержка "Декларации Бакинской коалиции по переходу МСБ к зеленому климату", которая была подписана в рамках COP29 по инициативе KOBİA.

Меморандум предусматривает сотрудничество в таких направлениях, как совместная поддержка "зеленых инициатив" МСБ, повышение их компетенций в этой сфере и доступа к "зеленому финансированию", а также меры по анализу нормативной базы для поддержки "зеленого перехода" МСБ.

Стороны также обсудили "зеленый переход" МСБ и возможности сотрудничества между KOBİA и АБР.

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Версия на английском языке KOBIA and ADB ink memo on green transition of SMEs
Версия на азербайджанском языке KOBİA ADB ilə KOB-ların "yaşıl keçid"inə dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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