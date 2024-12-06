KOBIA и АБР подписали меморандум по "зеленому переходу" МСБ

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали меморандум о взаимопонимании по "зеленому переходу" и "зеленому развитию" МСБ.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали меморандум о взаимопонимании по "зеленому переходу" и "зеленому развитию" МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, документ подписали председатель агентства Орхан Мамедов и глава постоянного представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал.

В документе выражена поддержка "Декларации Бакинской коалиции по переходу МСБ к зеленому климату", которая была подписана в рамках COP29 по инициативе KOBİA.

Меморандум предусматривает сотрудничество в таких направлениях, как совместная поддержка "зеленых инициатив" МСБ, повышение их компетенций в этой сфере и доступа к "зеленому финансированию", а также меры по анализу нормативной базы для поддержки "зеленого перехода" МСБ.

Стороны также обсудили "зеленый переход" МСБ и возможности сотрудничества между KOBİA и АБР.