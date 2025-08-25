О нас

KOBİA передало оборудование молодым предпринимателям в Габале

KOBİA передало оборудование молодым предпринимателям в Габале KOBİA передало оборудование молодым предпринимателям в Габале
Бизнес
25 августа 2025 г. 19:10
KOBİA передало оборудование молодым предпринимателям в Габале

28 выпускников Габалинского государственного центра профессионального образования получили оборудование после успешного завершения бизнес-тренингов в рамках проекта "Бизнес-мастерская молодежи".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), выпускники будут работать в сферах производства мучных изделий, швейного дела, полиграфии, салонов женской красоты и автоэлектрики. Один из них уже начал предпринимательскую деятельность по производству мучных изделий.

Проект "Бизнес-мастерская молодежи" реализуется с 2021 года совместно KOBİA, Государственным агентством занятости и Государственным агентством по профессиональному образованию. Он направлен на развитие бизнес-навыков молодежи, стимулирование предпринимательской деятельности, обеспечение самозанятости, поддержку новых бизнес-инициатив и повышение интереса к профессиональному образованию.

До настоящего времени в рамках проекта соответствующим оборудованием были обеспечены 65 человек из Баку, Абшерона, Габалы, Агдама, Джалилабада, Товуза, Кюрдамира, Агстафы, Масаллы, Гянджи и Шамкира.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA Qəbələdə gənc sahibkarların təşəbbüslərini dəstəkləmək üçün avadanlıqlarla təmin edib

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi