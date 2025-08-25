KOBİA передало оборудование молодым предпринимателям в Габале

28 выпускников Габалинского государственного центра профессионального образования получили оборудование после успешного завершения бизнес-тренингов в рамках проекта "Бизнес-мастерская молодежи".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), выпускники будут работать в сферах производства мучных изделий, швейного дела, полиграфии, салонов женской красоты и автоэлектрики. Один из них уже начал предпринимательскую деятельность по производству мучных изделий.

Проект "Бизнес-мастерская молодежи" реализуется с 2021 года совместно KOBİA, Государственным агентством занятости и Государственным агентством по профессиональному образованию. Он направлен на развитие бизнес-навыков молодежи, стимулирование предпринимательской деятельности, обеспечение самозанятости, поддержку новых бизнес-инициатив и повышение интереса к профессиональному образованию.

До настоящего времени в рамках проекта соответствующим оборудованием были обеспечены 65 человек из Баку, Абшерона, Габалы, Агдама, Джалилабада, Товуза, Кюрдамира, Агстафы, Масаллы, Гянджи и Шамкира.