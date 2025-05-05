KOBİA окажет поддержку белорусским предпринимателям в поиске партнеров в Карабахе

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики готово оказать поддержку белорусским предпринимателям в поиске надежных партнеров на освобожденных территориях Азербайджана.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики готово оказать поддержку белорусским предпринимателям в поиске надежных партнеров на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

По его словам, освобожденные территории Азербайджана обладают большим инвестиционным потенциалом: "В этих регионах реализуются крупные инфраструктурные и промышленные проекты, основанные на концепциях "умный город", "умное село" и "зеленая энергия". Мы уверены, что благодаря совместным усилиям с нашими белорусскими партнерами наше сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса достигнет более высокого уровня".

Мамедов выразил надежду, что в результате B2B встреч, которые пройдут сегодня, будут достигнуты договоренности, а также предприняты шаги в направлении расширения торгового оборота и создания совместных производственных сфер.