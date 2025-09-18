Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    • 18 сентября, 2025
    • 17:47
    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    В Абшеронском районе по инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и при поддержке Исполнительной власти района состоялась встреча с предпринимателями, работающими на территории района.

    Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, во встрече приняли участие около 140 предпринимателей, занятых в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, животноводства, птицеводства, общественного питания и др., а также представители профильных госструктур.

    На мероприятии глава ИВ района Абдин Фарзалиев и председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов предоставили информацию о государственных инструментах поддержки для расширения предпринимательской деятельности и создания благоприятной бизнес-среды, а также об экономическом потенциале района и перспективах создания новых бизнесов и инвестиционных возможностях с использованием имеющихся ресурсов.

    Отмечалось, что предприниматели с новыми бизнес-идеями и инвестиционными инициативами могут воспользоваться механизмами поддержки KOBİA.

    На встрече обсуждались вопросы изменения назначения земель, создания инклюзивного учебного центра на освобожденных от оккупации территориях, поддержки выхода на внешние рынки и торговые сети, льготных кредитов, оформления предпринимательской деятельности, различных инфраструктурных и коммунальных услуг. Также были выслушаны потребности и предложения предпринимателей, даны ответы на их вопросы.

