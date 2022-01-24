KOBIA: На получение сертификата стартапа поступило 66 заявок

С мая прошлого года в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступило 66 обращений, связанных с выдачей сертификатов стартапа субъектам микро-и малого предпринимательства.

С мая прошлого года в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступило 66 обращений, связанных с выдачей сертификатов стартапа субъектам микро-и малого предпринимательства.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов.

По его словам, состоялось восемь заседаний Экспертного совета. На сегодняшний день субъектам микро и малого предпринимательства выдано 32 сертификата “стартап” (по сельскому хозяйству и агробизнесу, мобильным приложениям, финтехам, онлайн-платформам, производственным сферам, включающим инновационные решения, проектам электронной коммерции).

Сертификат "стартап" освобождает субъектов МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на 3 года с даты получения сертификата.