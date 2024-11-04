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KOBİA: Компании, применяющие Национальный стандарт по ESG, смогут получать более дешевые кредиты

KOBİA: Компании, применяющие Национальный стандарт по ESG, смогут получать более дешевые кредиты 16:31
Бизнес
4 ноября 2024 г. 16:56
KOBİA: Компании, применяющие Национальный стандарт по ESG, смогут получать более дешевые кредиты

Азербайджанские компании, применяющие Национальный стандарт экологического, социального и корпоративного управления (ESG - Environmental, Social and Governance), могут рассчитывать на получение кредитов по более по более низкой ставке.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов.

По его словам, такой подход является механизмом поддержки финансовой устойчивости компаний, применяющих Национальный ESG-стандарт:

"KOBIA рассматривает возможность создания механизма поддержки для компаний, которые будут применять данный стандарт. Однако, самым важным направлением нашей деятельности является донесение информации об этом стандарте до широкой общественности и субъектов бизнеса".

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: ESG üzrə Milli Standartı tətbiq edən şirkətlər daha ucuz kredit ala bilər

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