KOBİA: Компании, применяющие Национальный стандарт по ESG, смогут получать более дешевые кредиты

Азербайджанские компании, применяющие Национальный стандарт экологического, социального и корпоративного управления (ESG - Environmental, Social and Governance), могут рассчитывать на получение кредитов по более по более низкой ставке.
Об этом в ответ на вопрос Report сказал первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов.
По его словам, такой подход является механизмом поддержки финансовой устойчивости компаний, применяющих Национальный ESG-стандарт:
"KOBIA рассматривает возможность создания механизма поддержки для компаний, которые будут применять данный стандарт. Однако, самым важным направлением нашей деятельности является донесение информации об этом стандарте до широкой общественности и субъектов бизнеса".