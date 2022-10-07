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KOBİA: Азербайджан ежегодно импортирует фармпродукцию на 300 млн долларов

KOBİA: Азербайджан ежегодно импортирует фармпродукцию на 300 млн долларов "Азербайджан ежегодно тратит на импорт фармацевтической продукции в среднем 300 млн долларов США. Развитие фармацевтического сектора также послужит снижению оттока валюты из нашей страны и привлечению новых инвестиций".
Бизнес
7 октября 2022 г. 18:11
KOBİA: Азербайджан ежегодно импортирует фармпродукцию на 300 млн долларов

"Азербайджан ежегодно тратит на импорт фармацевтической продукции в среднем 300 млн долларов США. Развитие фармацевтического сектора также послужит снижению оттока валюты из нашей страны и привлечению новых инвестиций".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Орхан Мамедов на III конференции фармацевтов республики, организованной при поддержке Агентства по случаю Международного дня фармацевта.

"Создание предприятий по производству медицинской продукции в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения развития экономической промышленности страны и увеличения доли ненефтяного сектора. Пандемия коронавируса (COVID-19) еще раз подчеркнула важность вопроса самообеспечения медицинскими товарами. В Азербайджане и во время пандемии, и до нее была проделана значительная работа, связанная с развитием как фармацевтической, так и медицинской промышленности. Большое значение в этом деле имеет Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на фармацевтике”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: “Azərbaycan hər il 300 milyon dollarlıq əczaçılıq məhsulu idxal edir”

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