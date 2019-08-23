Китай введет дополнительную пошлину в 10% на ввоз сои и сырой нефти из США

Соя и сырая нефть из США оказались в списке товаров, на которые Китай введёт дополнительную ввозную пошлину в 10%.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из опубликованного списка.Ранее комитет по тарифам Госсовета КНР объявил, что 1 сентября и 15 декабря введёт дополнительные пошлины размером 10% и 5% на ввоз 5 078 наименований товаров из США объемом 75 миллиардов долларов США.В опубликованном списке товаров, которые будут облагаться пошлиной в 10%, оказались зеленые соевые бобы, соевые бобы для посева и другие виды сои, а также соевая мука.Кроме того, под 10-процентную пошлину попала и сырая нефть.
Economic DepartmentАвтор новости