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Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах

Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах С 2023 года данный запрет будет распространен на все аэропорты страны и международные пассажирские авиарейсы
Бизнес
31 мая 2021 г. 11:29
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах

Китай с 2022 года запретит использование одноразовых соломинок, посуды и упаковочных пакетов из неразлагаемого пластика на внутренних пассажирских авиарейсах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC).

Кроме того, со следующего года такие пластиковые изделия перестанут предоставлять в крупных аэропортах (с пропускной способностью не менее 2 млн пассажиров в год).

С 2023 года данный запрет будет распространен на все аэропорты страны и международные пассажирские авиарейсы.

Данные меры входят в пятилетний план, разработанный CAAC для борьбы с загрязнением пластиком в сфере гражданской авиации. Китайские авиакомпании уже начали предпринимать для этого шаги: некоторые заменяют посуду из одноразового пластика на пригодную для повторного применения, а также начали осуществлять сортировку мусора на борту самолетов.

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Версия на английском языке China to ban disposable non-degradable plastic use on flights

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