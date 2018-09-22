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    Китай отказался от торговых переговоров с США

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Китайские власти после объявления Вашингтоном дополнительных торговых пошлин на товары отказались от новых переговоров с Соединенными Штатами по вопросам торговли.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Пекин отменил запланированный на следующей неделе визит в США вице-премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Хэ и его делегации.

    Напомним, что 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары в размере 10%. Решение распространяется на продукцию совокупной стоимостью свыше 200 миллиардов долларов и вступает в силу 24 сентября.

    Отметим, что Китай намерен ввести повышенные пошлины на американские товары в 60 млрд долларов.

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