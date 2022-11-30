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Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном

Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном Если Азербайджан присоединится к Соглашению о свободной торговле с Китаем, это значительно увеличит двустороннее торговое и инвестиционное сотрудничество.
Бизнес
30 ноября 2022 г. 13:58
Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном

Если Азербайджан присоединится к Соглашению о свободной торговле с Китаем, это значительно увеличит двустороннее торговое и инвестиционное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом сказал советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи на проходящем в Баку "Торгово-экспортном форуме" (TEF-2022).

По его словам, в этом году Китай организовал тренинги по электронной коммерции и Соглашению о свободной торговле для профильных учреждений стран-членов в рамках ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества): "В тренингах участвуют и организации из Азербайджана".

Коснувшись сотрудничества Китая с Азербайджаном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), дипломат отметил, что Азербайджан выступает в ШОС в качестве наблюдателя.

"Платформы экономического и торгового сотрудничества, созданные Китаем для ШОС, доступны азербайджанским компаниям. К примеру, Китай создал Региональную выставочную зону экономического и торгового сотрудничества в рамках ШОС в Циндао, провинция Шаньдун. Экспо-центр в выставочной зоне может предоставить бесплатные стенды для азербайджанских компаний и продукции. Мы активно поддерживаем экономическую и торговую деятельность всех отраслей Азербайджана в рамках ШОС".

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Версия на английском языке China names advantages of joining Free Trade Agreement with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çin Azərbaycanla Azad Ticarət Sazişinə qoşulmasının üstünlüklərini açıqlayıb

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