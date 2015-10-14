​Российские предприниматели посетят Азербайджан

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Бизнесмены Кировской области примут участие в международной строительной выставке BakuBuild 2015.

Как передает Report, она пройдет с 21 по 24 октября в Азербайджане.

Поездка состоится при поддержке министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области.

В выставке примут участие девять кировских предприятий, специализирующихся на деревообработке, отопительном оборудовании, стройматериалах, мебели.

"Азербайджан является одним из основных партнеров малого и среднего бизнеса Кировской области в сфере закупки продукции деревообработки для строительной сферы. BakuBuild считается крупнейшей строительной выставкой Азербайджана и Прикаспийского региона и является отличной площадкой для изучения рынка, развития бизнеса и поиска дистрибьюторов", - отметили в министерстве.