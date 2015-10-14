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    ​Российские предприниматели посетят Азербайджан

    Они примут участие в международной выставке BakuBuild 2015

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Бизнесмены Кировской области примут участие в международной строительной выставке BakuBuild 2015.

    Как передает Report, она пройдет с 21 по 24 октября в Азербайджане.

    Поездка состоится при поддержке министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области.

    В выставке примут участие девять кировских предприятий, специализирующихся на деревообработке, отопительном оборудовании, стройматериалах, мебели.

    "Азербайджан является одним из основных партнеров малого и среднего бизнеса Кировской области в сфере закупки продукции деревообработки для строительной сферы. BakuBuild считается крупнейшей строительной выставкой Азербайджана и Прикаспийского региона и является отличной площадкой для изучения рынка, развития бизнеса и поиска дистрибьюторов", - отметили в министерстве.

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