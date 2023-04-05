Торебаев: Казахстан заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном

Казахстан заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном.

Казахстан заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил на заседании торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку.

По его словам, компании двух стран ежегодно заключают контракты минимум на 30 млн долларов США.

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в прошлом году вырос и достиг 262 млн долларов США.

По словам вице-министра, для дальнейшего развития торгового сотрудничества в Баку прибыла делегация из представителей 23 казахстанских компаний.

Кайрат Торебаев добавил, что Казахстан также рассматривает возможность открытия торгового дома в Баку.

При этом в настоящее время в Казахстане действуют 145 азербайджанских компаний, в основном в секторе малого и среднего бизнеса.