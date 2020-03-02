В Казахстане приостановили выдачу разрешений на работу для азербайджанцев

В Казахстане из-за коронавируса приостановлена выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для ряда стран, в том числе и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Today.kz, об этом сообщил вице-премьер Ералы Лукпанов на заседании правительства.

"Приостановлена выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для стран первой и второй категорий" , - сообщил он.

Отмечается, что к данным категориям относятся: Китай, Иран, Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония, Италия, Сингапур, Таиланд, Азербайджан.

Ранее у двух прибывших из Ирана граждан Азербайджана обнаружили коронавирус.