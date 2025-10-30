Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

Казахстан предложил Азербайджану разработать совместный бренд, который сможет выйти на казахстанский рынок.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор центра "QazTrade - Центр развития торговой политики" Айнур Амирбекова на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

По ее словам, в Казахстане возможно создать такой бренд с добавленной стоимостью конечного продукта.

"Мы оказываем финансовую поддержку в сфере логистики и маркетинга. Может быть компенсировано до 80% расходов на сертификацию и продвижение компаний, которые открывают свои филиалы", - подчеркнула Амирбекова.

Она добавила, что Казахстан готов поддержать продвижение азербайджанской продукции на своем рынке и, в свою очередь, представить казахстанские товары в Азербайджане. Также планируется организация взаимных торговых миссий и выставок.

"Мы также активно занимаемся продвижением через каналы электронной коммерции. Сейчас мы активно выходим на рынок США с нашим национальным магазином. В этом контексте мы заинтересованы в работе с нашими партнерами для подготовки первичных продуктов и выхода на международный рынок", - отметила Амирбекова.