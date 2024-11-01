Казахстан подписал с инвесторами соглашения на $7 млрд

Казахстан подписал 32 соглашения на $7 млрд с инвесторами в рамках проходящего в пятницу Круглого стола по глобальным инвестициям "KGIR-2024", в котором приняли участие представители ведущих международных компаний, инвесторы и предприниматели.

Казахстан подписал 32 соглашения на $7 млрд с инвесторами в рамках проходящего в пятницу круглого стола по глобальным инвестициям "KGIR-2024", в котором приняли участие представители ведущих международных компаний, инвесторы и предприниматели.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report.

В частности, подписано соглашение об инвестициях между "SILK WAY ENERGY LTD" и правительством Казахстана о строительстве завода по сжижению природного газа мощностью до 1 000 000 нм3/сутки на юге республики. Инвестиции в проект оцениваются в $305 млн.

Кроме этого, подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Казахстана, KAZAKH INVEST и CHN Energy по производству углехимической продукции на сумму $4 млрд.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов после церемонии подписания документов заявил, что правительство республики предприняло шаги для поддержания стабильного и предсказуемого инвестиционного климата.

"Крупные инвестпроекты мультипликативно влияют на развитие сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), способствуя формированию диверсифицированной экономической экосистемы. Мы стремимся к тому, чтобы с развитием иностранных производств в Казахстане росла и доля казахстанского содержания в продукции", - отметил премьер.

Днем ранее, на заседании Совета иностранных инвесторов было объявлено, что одна из крупнейших компаний по разведке, добыче и переработке драгоценных и цветных металлов Solidcore Resources plc начала реализацию в Казахстане проекта по строительству нового гидрометаллургического комплекса "Ертiс ГМК" в Павлодаре. Проектная мощность будущего завода составит 300 тысяч тонн концентрата в год. Предполагается выпуск сплава Доре чистотой до 98% золота.

Кроме этого, было объявлено о том, что Polpharma завершает строительство лаборатории контроля качества и научно-исследовательского испытательного центра компании, а также готовится к запуску в Казахстане производства новых лекарственных препаратов.

Казахстанский офис Microsoft был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.