    Казахстан и Азербайджан готовят экспортно-ориентированные проекты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    30 октября, 2025
    13:20
    Казахстан и Азербайджан готовят экспортно-ориентированные проекты - ЭКСКЛЮЗИВ

    В перспективе рассматривается возможность реализации экспортно-ориентированных инвестиционных проектов на территории Азербайджана и Казахстана.

    Об этом сообщила Report исполнительный директор Центра развития торговой политики QazTrade Айнур Амирбекова в кулуарах Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

    По ее словам, как только Средний коридор заработает в полную силу, потребуется обеспечить стабильные товарные потоки. "Сейчас формируются экспортные направления из Казахстана, импорт из Азербайджана, а также отрабатываются транзитные маршруты.

    Со стороны Казахстана уже сформирован пакет предложений, и в настоящее время поступают аналогичные инициативы от азербайджанских партнеров. Это позволит продвигать продукцию на внутренних рынках обеих стран через ритейл, дистрибуцию, франчайзинг и запуск новых проектов", - отметила А.Амирбекова.

    Она добавила, что запросы на экспорт азербайджанской продукции из разных стран находятся в активной фазе. "Азербайджан открыл павильоны на 15 мировых маркетплейсах. Эта практика вызвала у нас большой интерес, и мы хотели бы сотрудничать в этом направлении", - подчеркнула исполнительный директор QazTrade.

    По словам А.Амирбековой, одной из ключевых целей является увеличение товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном до 1 млрд долларов США. "В этой связи мы сейчас работаем над выработкой конкретных мер поддержки, направленных именно на развитие совместных продуктов предприятий двух стран", - сказала она.

    Представитель QazTrade считает, что значительная часть успеха зависит от развития Среднего коридора, который станет основным инструментом устойчивых торговых связей. Она также сообщила, что в настоящее время идет практическая реализация меморандума о сотрудничестве между QazTrade и KOBİA, предусматривающего развитие партнерских проектов и обмен опытом.

    Kazakhstan, Azerbaijan developing export-oriented projects - EXCLUSIVE

    Лента новостей