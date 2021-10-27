Капитал Илона Маска превзошел капитализацию Exxon Mobil

Личный капитал Илона Маска приближается отметке в 300 млрд долларов США после того, как капитализация основанной им компании Tesla превысила 1 трлн долларов США. Этого достаточно, чтобы превзойти стоимость одной из крупнейших нефтегазовой компаний мира Ex

Личный капитал Илона Маска приближается отметке в 300 млрд долларов США после того, как капитализация основанной им компании Tesla превысила 1 трлн долларов США. Этого достаточно, чтобы превзойти стоимость одной из крупнейших нефтегазовой компаний мира ExxonMobil.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Business.

По данным Bloomberg Billsaires Bloomberg Billies, по состоянию на 25 октября стоимость принадлежащих лично Илону Маску активов составила 289 млрд долларов США. Это превышает капитализацию нефтегазовой компании Exxon Mobil — 272 млрд долларов США.

Кроме того, стоимость активов, принадлежащих Маску, выше, чем суммарное богатство таких мульти-миллиардеров, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Такой стремительный рост можно объяснить тем, что в минувший понедельник акции Tesla выросли за сутки более чем на 12% после того, как прокатный сервис Hertz объявил о покупке 100 тыс. электромобилей Teslas для своего флота, а влиятельный аналитик Morgan Stanley Адам Джонас поднял прогнозную стоимость ценных бумаг Tesla до 1 200 долларов США за акцию.

Отмечается, что рыночная стоимость Tesla более чем в три раза превышает капитализацию японской автомобильной корпорации Toyota, составляющую около 280 млрд долларов США.