Камран Габибов: Инвестиции в сферу логистики сделают Азербайджан привлекательным для крупнейших мировых производителей

Масштабные инвестиции в сферу логистики в Азербайджане помогут привлечь крупнейших мировых производителей, которые построят тут свои региональные склады.

Масштабные инвестиции в сферу логистики в Азербайджане помогут привлечь крупнейших мировых производителей, которые построят тут свои региональные склады.

Как сообщает Report, об этом заявил директор компании Hellmann Worldwide Logistics Камран Габибов на Азербайджанском торговом форуме на тему "Возможности для МСБ, текущая ситуация и вызовы" в Баку.

По его словам, в настоящее время традиционные маршруты в мире заменяются новыми, что создает также новые возможности для Азербайджана.

Международные логистические компании проявляют интерес к Азербайджану, поскольку видят в стране большой потенциал, сказал он.

Габибов подчеркнул, что логистическая инфраструктура в Азербайджане развивается, и это возможность превратить страну в региональный торговый хаб.

"Важно реализовать масштабные инвестиционные проекты в этой области. В этом случае Азербайджан станет не только частью транзитного маршрута, но и станет привлекательным для крупнейших мировых производителей, которые построят здесь свои региональные склады", - сказал он.