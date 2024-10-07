О нас

Камран Габибов: Инвестиции в сферу логистики сделают Азербайджан привлекательным для крупнейших мировых производителей

Камран Габибов: Инвестиции в сферу логистики сделают Азербайджан привлекательным для крупнейших мировых производителей Масштабные инвестиции в сферу логистики в Азербайджане помогут привлечь крупнейших мировых производителей, которые построят тут свои региональные склады.
Бизнес
7 октября 2024 г. 12:40
Камран Габибов: Инвестиции в сферу логистики сделают Азербайджан привлекательным для крупнейших мировых производителей

Масштабные инвестиции в сферу логистики в Азербайджане помогут привлечь крупнейших мировых производителей, которые построят тут свои региональные склады.

Как сообщает Report, об этом заявил директор компании Hellmann Worldwide Logistics Камран Габибов на Азербайджанском торговом форуме на тему "Возможности для МСБ, текущая ситуация и вызовы" в Баку.

По его словам, в настоящее время традиционные маршруты в мире заменяются новыми, что создает также новые возможности для Азербайджана.

Международные логистические компании проявляют интерес к Азербайджану, поскольку видят в стране большой потенциал, сказал он.

Габибов подчеркнул, что логистическая инфраструктура в Азербайджане развивается, и это возможность превратить страну в региональный торговый хаб.

"Важно реализовать масштабные инвестиционные проекты в этой области. В этом случае Азербайджан станет не только частью транзитного маршрута, но и станет привлекательным для крупнейших мировых производителей, которые построят здесь свои региональные склады", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kamran Habibov: Investments in logistics to make Azerbaijan attractive for world's largest manufacturers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda regional anbarların yaradılması təklif olunur

Другие новости из категории

В Азербайджане предложили возобновить предоставление экспортных субсидий для бизнеса
В Азербайджане предложили возобновить предоставление экспортных субсидий для бизнеса
7 октября 2024 г. 12:21
Орхан Мамедов: Мы стремимся упростить выход предпринимателей на международные рынки
Орхан Мамедов: Мы стремимся упростить выход предпринимателей на международные рынки
7 октября 2024 г. 12:18
Бахруз Гулиев: Азербайджан вскоре представит новые инициативы по стимулированию ненефтяного экспорта
Бахруз Гулиев: Азербайджан вскоре представит новые инициативы по стимулированию ненефтяного экспорта
7 октября 2024 г. 11:54
МВФ запустил программу обучения для представителей госструктур
ФотоМВФ запустил программу обучения для представителей госструктур
7 октября 2024 г. 11:46
Азербайджан принял участие в заседании Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ
ФотоАзербайджан принял участие в заседании Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ
7 октября 2024 г. 11:08
Азербайджанский торговый форум запускает электронную платформу для поддержки бизнеса
ФотоАзербайджанский торговый форум запускает электронную платформу для поддержки бизнеса
7 октября 2024 г. 11:06
МВФ: Отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится
МВФ: Отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится
5 октября 2024 г. 23:23
Азербайджан сократил расходы на закупку стали из Турции
Азербайджан сократил расходы на закупку стали из Турции
5 октября 2024 г. 18:10
В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка
В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка
5 октября 2024 г. 12:30
Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере
ФотоАзербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере
4 октября 2024 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi