    Камбоджийский эксперт: Азия сможет воспользоваться демографическими дивидендами через 25-30 лет

    Бизнес
    • 09 сентября, 2025
    • 14:46
    Через 25-30 лет многие азиатские страны смогут воспользоваться демографическими дивидендами, которые принесет новое поколение.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Института азиатского видения Камбоджи Чхенг Кимлонг на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    По его словам, участие молодого поколения в политических процессах, инновации и экономическая активность еще больше ускорят развитие региона.

    Кимлонг отметил, что Азиатский регион, с одной стороны, сталкивается с различными вызовами, а с другой - обладает важными преимуществами: "Население стран Азии все еще относительно молодое и динамичное, однако в Японии, Китае и Южной Корее наблюдается старение общества, что требует особого внимания при долгосрочном планировании".

    По его словам, между странами Азии сильны культурные связи, сходства между народами облегчают сотрудничество.

    Kambocalı ekspert: "Asiya ölkələri qlobal çağırışlara birgə cavab verə biləcək"

