Кабинет министров внес изменения в порядок совершения нотариальных действий
Бизнес
- 31 марта, 2026
- 16:03
Кабинет министров внес изменения в "Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий", утвержденную постановлением от 11 сентября 2000 года.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, нотариус будет выдавать свидетельства о приобретении недвижимого и движимого имущества, права на которое зарегистрированы в официальном реестре, в связи с принудительным исполнением исполнительных документов.
Кроме того, в случаях и в сроки, установленные законом "Об исполнении", при продаже имущества на открытом рынке на основании договора купли-продажи, оформленного через нотариуса, нотариус перечислит денежную сумму, полученную от продажи, на депозитный счет исполнительной службы.
