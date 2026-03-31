Кабинет министров внес изменения в порядок совершения нотариальных действий

Кабинет министров внес изменения в "Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий", утвержденную постановлением от 11 сентября 2000 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, нотариус будет выдавать свидетельства о приобретении недвижимого и движимого имущества, права на которое зарегистрированы в официальном реестре, в связи с принудительным исполнением исполнительных документов.

Кроме того, в случаях и в сроки, установленные законом "Об исполнении", при продаже имущества на открытом рынке на основании договора купли-продажи, оформленного через нотариуса, нотариус перечислит денежную сумму, полученную от продажи, на депозитный счет исполнительной службы.