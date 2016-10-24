JTI: Вместе мы растем

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В этом году компании Japan Tobacco International (JTI) получила награды "Лучший работодатель Азербайджана", "Лучший работодатель Европы", "Лучший работодатель в мире - 2016". В связи с этим Report представляет интервью с директором по персоналу компании JTI на Кавказе Ириной Воробьевой:

- Поздравления по случаю получения компанией почетного статуса Top Employer Global 2016 или "Лучший работодатель в мире - 2016". Не могли бы вы рассказать нам о факторах, благодаря которым ваша компания находится среди самых лучших работодателей в мире?

- Уже три года подряд JTI на Кавказе удостаивается почетного звания "Лучший работодатель", и мы действительно горды. Во время проведения сертификации был проведен тщательный анализ на наличие политик и практик в таких сферах как развитие и оценка деятельности сотрудников, планирование персонала, уровень подготовки руководителей, компенсация и льготы, культура и атмосферы доброжелательности и другие. Подробное исследование и сравнение с компаниями-лидерами в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе очень важны для нас, это дает возможность увидеть в чем мы сильны, а также, что нам необходимо улучшить в дальнейшем.

- Не могли бы вы более подробно рассказать о проведении сертификации? Каков процесс?

- Сертификация проводится компанией Top Employers, которая оценивает и сертифицирует работодателей по всему миру на основании условий труда и деятельности, которые компании обеспечивают своим сотрудникам. Головной офис организации находится в Нидерландах и, начиная с 1991 года, компания занимается оценкой лучших работодателей в мировом масштабе. Сертификат Top Employers "Лучший работодатель" вручается только лучшим работодателям в мировом масштабе. Другими словами, это те компании, которые демонстрируют высокие стандарты условий труда для сотрудников, предусматривает постоянное усовершенствование условий труда для наемных работников и является лидером в сфере методов развития своих сотрудников. Процесс сертификации состоит из нескольких этапов, которые включают обзор кадровой политики, проверку информации/документов и аудит.

- Какие особенности создают условия труда высокого уровня в офисах компании JTI в мировом масштабе и в Азербайджане в частности?

- Мы верим, что настоящего успеха можно достичь только при условии совместного развития компании и сотрудников. Наш девиз - "вместе мы растем". Мне кажется, что это фраза отлично описывает отношение компании к своим сотрудникам, поскольку каждый сотрудник бесценен для компании. Кроме того, условия труда высокого уровня обеспечивают удовлетворенность сотрудников, и, следовательно, удержание персонала. Безопасное, комфортное рабочее место и атмосфера являются той элементарной базой, которую мы предоставляем сотрудникам. Много внимания уделяется технике безопасности рабочего места, наше офисное помещение обеспечивает самые комфортные условия. Мы создаем комфортные условия труда, и взамен мы получаем более высокую заинтересованность сотрудников. В скором времени в нашем офисе в Баку будет оборудована комната отдыха для сотрудников. Предполагается, что комната обеспечит каждому сотруднику возможность выбора. Мы планируем открыть библиотеку, обеспечить Xbox, шахматы, пазлы, музыкальное оборудование и тренажеры.

Мы поддерживаем здоровый образ жизни своих сотрудников и объединили несколько направлений в специально разработанной программе "Будь в форме". Прежде всего, это кухня в офисе, в которой вам предложат фрукты и овощи, молочные продукты, мед и другие сезонные продукты, а также диетические продукты. Периодически в офис приглашается специалист по питанию, который знакомит сотрудников с основополагающими принципами здоровья и питания. Следующее направление – это физическая активность. Мы проводим спортивные соревнования для своих сотрудников и предоставляем им абонемент в тренажерный зал и бассейн. Результаты контролируются, и наиболее активные спортсмены получают награду.

- Какие еще существуют программы, которые помогают вашим сотрудникам стать более активными, компетентными и добиваться поставленных целей?

- Средний стаж работы в компании - девять лет. Я думаю, что это достаточно длительный период для XXI века. Пребывание в одной и той же должности и выполнение одних и тех же задач снова и снова может стать огромной демотивацией. Поэтому мы предлагаем своим сотрудникам большое количество возможностей для профессионального роста. Мы предоставляем возможность сменить место жительства и развиваться посредством освоения новых функций. Существует специальная группа по профобучению и повышению квалификации с целью определить потенциал, оценить навыки сотрудников и дать им старт для успешной карьеры. Развитие – это не только прохождение тренингов или курсов. У нас есть большое количество способов развития. Сотрудникам предоставляется возможность принять участие или возглавить многофункциональные проекты: мы предоставляем необходимые современные средства для того, чтобы стимулировать творческую деятельность. Программа Bringing Ideas to Life ("Воплоти идею в жизнь") - это интересная программа, которая за счет идей, предложенных нашими сотрудниками, вносит улучшения во все, что мы делаем. Данный метод "снизу-вверх" очень популярен среди наших сотрудников, а самые креативные награждаются. Это достаточная мотивация для наших сотрудников думать больше, чем необходимо для выполнения их ежедневных задач и предлагать свои идеи постоянного усовершенствования. Наша философия постоянного усовершенствования заключается в поиске возможностей для улучшений, превращении таких возможностей в реальные изменения, имеющие положительное влияние на производительность сотрудников и восприятие своей работы. Это дух, который позволяет нашему бизнесу и сотрудникам расти вместе.

- Помогаете ли вы своим сотрудникам в продолжении обучения/прохождении тренингов?

- Наш бюджет на обучение на 2015 год предусматривает 2,2 тыс. долларов США на каждого сотрудника. Существуют различные методы и инструменты для тех, кто желает расти и развиваться, начиная с периодических курсов обучения, дистанционного обучения, программ подготовки/коучинговых программ и офисной библиотеки. Кроме того, мы внедряем культуру обучения и обмен знаниями через программу "Руководитель как наставник". В рамках данной программы каждому руководителю поручено способствовать и поддерживать усилия своей команды, улучшать ее производительность и реализовывать потенциал в полном объеме путем обеспечения обратной связи и наставничества.

- Как компания поддерживает баланс "работа-жизнь" своих сотрудников?

- В наши дни баланс работы и личной жизни может оказаться под угрозой, но все же это необходимое условие доброжелательной и продуктивной рабочей среды. Мы внедрили гибкий график работы, который позволяет нашим сотрудникам использовать перерывы в своем графике работы. Сотрудник выбирает "основные" четыре часа для офисной работы, а другие четыре часа могут быть распределены сотрудником по своему усмотрению. Один раз в месяц работник может использовать режим работы на дому, или говоря другими словами, ему разрешено работать удаленно.

- Как вы находите новых профессионалов? Каков ваш подход пополнения штата "свежими головами"?

- Компания JTI значительно выросла за последние четыре года. Численность персонала увеличилась в три раза на Кавказе, начиная с 2011 года, и в два раза – в Азербайджане за последние 9 лет. Необходимо подчеркнуть, что 64 из 67 сотрудников в Азербайджане это – азербайджанцы. Наш персонал — это исключительно профессионалы и лучшие в своей области. Поскольку есть должности, которые требуют особого опыта, мы постоянно привлекаем молодежь, высокомотивированную и одаренную, подразумевая, что мы нанимаем их для раскрытия и развития навыков. Программы стажировки специально разработаны для определения знаний молодых людей и с тем, чтобы помочь молодым людям начать свою карьеру с нами. "Прыжок" — это всемирная программа стажировки, которая предлагает неоценимый опыт, конкурентоспособную оплату, обучение на производстве, а также возможность принимать участие в интересных проектах в сфере международного бизнеса.

- Какие качества (навыки, отношение, способности, знания) ищет компания JTI в потенциальных сотрудниках?

- Компания JTI представляет разноплановый и по-настоящему международный бизнес. С одной стороны, мы динамичные, творческие и энергичные. А с другой, мы строго соблюдаем требования к качеству и используем перспективный подход. Прежде всего, мы предприимчивые и мы имеем в себе мужество делать все по-другому. Во-вторых, мы открыты к различным культурам. И наконец, мы бросаем вызов, что означает, что мы стремимся к дальнейшему развитию и качественному подходу ко всему, что мы делаем. Наши сотрудники разделяют ценности компании и живут ними. Это способствует взаимному уважению и взаимопониманию во всем, что мы делаем. В ответ мы ожидаем от сотрудников, что они будут относиться к компании так, как если бы она была их собственной. Это означает не только добросовестно работать, но также быть открытым к новациям, усовершенствованию и всегда высказывать свое мнение и принимать участие во внутрикорпоративном анализе уровня заинтересованности сотрудников.

- Как вы улучшаете работу сотрудников? Какие факторы вы учитываете при рассмотрении возможности такого улучшения?

- Существует три условия, необходимые для улучшения работы сотрудников: способности (знания и навыки, включая сотрудничество), мотивация и возможность. Все это есть у наших сотрудников. Кроме того, в компании JTI улучшение производительности сотрудников - это движение в обе стороны. С одной стороны, аттестация сотрудников — это ежегодная систематическая процедура, выполняемая под руководством нашей команды по обучению и развитию, которая оценивает личную работу в сравнении с достижением организационных целей. С другой стороны, сотрудники также активно привлекаются к участию в данной процедуре в целях своевременного удовлетворения их потребности в развитии. Другой отличный способ получения обратной связи от сотрудников - это изучение уровня заинтересованности сотрудников, которое проводится каждые три года. В течение такого периода у сотрудников есть возможность выразить свое мнение и улучшить метод ведения бизнеса. Изучение уровня заинтересованности сотрудников определяет уровень мотивации сотрудников, причастность и преданность своей производственной среде. Помимо прочего, высокий уровень заинтересованности сотрудников стимулирует показатели производственной деятельности, помогает компании достигать целей и улучшает как личную работу, так и работу компании в целом. В мае 2015 г. мы проводили последнее исследование. Основываясь на результатах этого исследования, был разработан комплекс мероприятий на следующие три года.

- Мы говорили о многих направлениях вашей стратегии по подбору персонала, а также об усилиях, которые вы прилагаете, чтобы поддержать своих сотрудников. Это впечатляет. Но почему в данной области затрачено так много усилий, и что вы ожидаете в конечном итоге?

Излишне говорить, что ни одна компания, крупная или небольшая, не может оставаться победителем в течение длительного периода времени без помощи энергичных сотрудников, которые разделяют цели компании и понимают, как их достичь. Мы имеем четкую цель: быть самой успешной и ответственной табачной компанией в мире, и наши сотрудники в целом, являются движущей силой в достижении поставленной цели. Кроме того, существует четко определенное направление достижения данной цели, а именно: обеспечение комфортного рабочего места, что в свою очередь увеличивает уровень заинтересованности сотрудников. Высокий уровень заинтересованности сотрудников - это жизненно важный показатель для нашей организации, стремящейся к долгосрочному развитию и успеху. Мы искренне верим, что заинтересованные сотрудники действительно переживают за будущее компании и работают с максимальной отдачей. Они лояльные, преданные и увлеченные своей работой, связывают свое будущее с развитием компании и ее длительной успешностью. Они стремятся "пройти лишнюю милю" и приложить дополнительные усилия в достижении результата в неурегулированных вопросах, улучшении эффективности работы организации и ее успешности. Все сотрудники Кавказского региона компании JTI могут расти вместе с развитием бизнеса, преуспевая в различных сферах, в которых отличное качество является стандартом и приоритетом на долгосрочную перспективу. Я твердо верю в психологический контракт между компанией и ее сотрудниками. Это значит, что когда компания выполняет свою часть договоренностей, сотрудники выполняют свою, а вместе мы сможем сделать нашу компанию лучше, реализовать новые смелые цели в будущем.

* Отметим, что компания JTI была основана 17 лет назад и на сегодняшний день входит в группу компаний Japan Tobacco (JT), являясь одним из лидеров в мировом производстве табачной продукции. Объединяя 26 тыс. сотрудников в 120 странах по всему миру, компания предоставляет сотрудникам безграничные возможности карьерного роста. Являясь истинно международной компанией, с головным офисом в Женеве, компания представлена 364 офисами по всему миру. Компания начала свою деятельность в Азербайджане в 2007 году и на сегодняшний день в компании работает более 60 человек.