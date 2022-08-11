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Из Азербайджана начнутся поставки эфирных масел в ОАЭ

Из Азербайджана начнутся поставки эфирных масел в ОАЭ При поддержке и участии аппарата торгового представителя Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) между ООО Ləcheq, расположенным в Загатальском районе, и компанией Lavish Perfumes в городе Ажман (ОАЭ) был подписан договор об экспорте эфирных м
Бизнес
11 августа 2022 г. 16:19
Из Азербайджана начнутся поставки эфирных масел в ОАЭ

При поддержке и участии аппарата торгового представителя Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) между ООО Ləcheq, расположенным в Загатальском районе, и компанией Lavish Perfumes в городе Ажман (ОАЭ) был подписан договор об экспорте эфирных масел в эту страну.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

По информации, на первичном этапе в этом году ожидается импорт 6 литров эфирных масел в ОАЭ. Также достигнуто соглашение в будущем наряду с ОАЭ поставлять продукцию в другие страны Персидского залива.

На церемонии подписания, состоявшейся в Торгово-промышленной палате Ажмана, аппарат торгового представителя провел обмен мнениями по увеличению числа подобных компаний в будущем, а также по проведению двусторонних встреч между азербайджанскими и ажманскими компаниями и расширению торговых связей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to export essential oils to UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan BƏƏ-yə efir yağları ixrac olunacaq

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