Итальянские бизнесмены едут в Азербайджан

Представители 12 итальянских сельскохозяйственных компаний прибудут в Баку 14 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, предприниматели из провинции Нуоро проведут встречи в формате B2B в Баку с крупными импортерами и дистрибьюторами.

Визит бизнесменов в Азербайджан состоится после завершения международной выставки Prodexpo 2020, которая пройдет в Москве (Россия) 10-14 февраля.

Выставка в Баку будет организована Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке Министерства экономики. Более 30 азербайджанских компаний, действующих в продовольственной сфере, представят свою продукцию на едином стенде Made in Azerbaijan.

Товарооборот между Азербайджаном и Италией в 2019 году составил 6 008,5 млн долларов США. Это составляет 18% от общего товарооборота.