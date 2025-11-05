Исследование: Все больше покупателей автомобилей в мире выбирают электромобили

Все больше покупателей автомобилей вместо привычных брендов выбирают электромобили (EV), предпочитают цифровой формат покупки и проявляют интерес к автомобилям китайского производства.

Как сообщает Report, таковы итоги исследования "Чего хотят покупатели автомобилей: руководство для автопроизводителей" (What Car Buyers Want: A Global Guide for Automotive OEMs), проведенного Boston Consulting Group (BCG) совместно с NielsenIQ-GfK.

Исследование показало, что автопроизводители смогут завоевать следующее поколение клиентов, если преодолеют недостаток доверия к электромобилям и сформируют новую лояльность с помощь инноваций, - предоставляя цифровой опыт, отвечающий ожиданиям более молодых потребителей.

Ключевые выводы отчета:

- китайские автопроизводители укрепляют позиции на глобальных рынках: 36% потребителей в Бразилии и от 10 до 20% европейцев готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля. При этом США, по-прежнему, остаются исключением: только 7% потребителей готовы рассмотреть китайскую машину.

- Лояльность снижается: около двух третей (63%) европейских потребителей открыты к смене бренда. 34% из них ищут лучшее соотношение цены и качества, а 32% хотят попробовать что-то новое.

- 71% владельцев электромобилей (BEV) заявляют, что выберут электрокар и в следующий раз

- 79% водителей, использующих функции автономного вождения, считают их полезными. Однако большинство автовладельцев пока не готово к полностью автономному транспорту

- Более 40% покупателей до 45 лет готовы приобрести автомобиль онлайн - без личного осмотра.

Исследование показало, что новые бренды, ориентированные на электромобили и на создание ценности, завоевывают долю рынка. Исключение - Германия, где потребители демонстрируют большую приверженность бренду, чем потребители в любой другой стране, где проводился опрос. Около 50% немецких респондентов заявили, что останутся с тем же производителем.

Во всем мире 71% владельцев электромобилей заявляют, что выберут его снова в следующий раз. Тем не менее, значительная доля потребителей, по-прежнему, не спешит - 24% в Европе и 28% в США заявили, что никогда не пересядут на электромобиль. Большинство из них - люди старшего возраста. Например, в США доля таких респондентов среди людей в возрасте 61 года и старше составляет 39%, а среди молодежи от 18 до 30 лет - лишь 10%.

Согласно выводам BCG, многие потребители переоценивают затраты времени и сложность процесса зарядки, что подчеркивает возможность для автопроизводителей сократить этот разрыв в доверии и ускорить распространение электромобилей. В исследовании указывается необоснованность этих опасений, так как автомобили на новейших платформах теперь можно заряжать очень быстро. Например, BMW Neue Klasse может зарядиться с 10% до 80% за 21 минуту. А новая технология сверхбыстрой зарядки BYD позволяет зарядить 400 километров всего за пять минут.

Кроме этого, высокие первоначальные затраты на покупку - известный сдерживающий фактор, но общая стоимость продолжит снижаться, следуя за продолжающимся снижением стоимости аккумуляторных батарей - самого дорогого компонента электромобиля. Например, Volkswagen объявил о планах вывести на рынок электромобиль стоимостью 20 тыс. евро к 2027 году. Такое снижение позволит сравнять первоначальные затраты на покупку электромобилей и обычных автомобилей.

В целом, авторы документа указывают, что китайские компании готовы воспользоваться этими изменениями предпочтений. Многие из них уже стремятся к росту за рубежом, чтобы противостоять переизбытку внутреннего предложения и ценовым войнам. Ассоциация автопроизводителей Китая сообщила, что за 9 месяцев 2025 года экспорт китайских автомобилей на новых источниках энергии (NEV, категория, включающая электромобили и подключаемые гибриды) достиг 1,76 млн единиц, увеличившись более чем на 89% в годовом исчислении). Эти компании увеличат свою долю на рынке благодаря конкурентоспособным ценам - преимущество перед европейскими и американскими производителями, которые считают высокую первоначальную стоимость электромобиля ключевым и постоянным препятствием для его внедрения.

По данным исследования, дилерские центры все еще играют значимую роль во всех регионах, однако цифровые привычки постепенно трансформируют клиентский путь к покупке. 44% потребителей в возрасте от 18 до 30 лет готовы приобрести автомобиль, не видя его лично, а такие функции как дистанционное обновление программного обеспечения и бесшовная интеграция мобильных приложений становятся безусловным стандартом.

"Изменения идут по всем направлениям: меняются приоритеты потребителей, падает лояльность, китайские бренды выходят на рынок, а электромобили укрепляют позиции. Следующие пять лет заставят OEM-производителей переосмыслить свои подходы к производству и продажам. Бренды должны добиваться успеха, обеспечивая прозрачность, ценность и бесшовный цифровой опыт", считает Феликс Штелльмазек, глобальный руководитель экспертной практики BCG по автопрому и мобилльности и один из авторов отчета.