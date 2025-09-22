Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Исмаил Эршахин: Азербайджан - лучшая страна для инвестиций

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 16:02
    Исмаил Эршахин: Азербайджан - лучшая страна для инвестиций

    Азербайджан обладает всеми необходимыми условиями, чтобы быть одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор и генеральный директор Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций Исмаил Эршахин (Ismail Erşahin) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По его словам, удачное географическое положение, богатые природные ресурсы и стабильная экономическая политика формируют здесь уникальную среду для ведения бизнеса и долгосрочного сотрудничества.

    "Азербайджан - лучшая страна для инвестиций, ведь здесь гармонично сочетаются стратегическое расположение, предсказуемая экономическая политика и богатая ресурсная база, создающие условия для роста бизнеса и устойчивого партнерства", - подчеркнул И. Эршахин.

    AIIF 2025 Всемирная ассоциация агентств по продвижению инвестиций Исмаил Эршахин
    İsmayıl Erşahin: "Azərbaycan investisiyalar üçün ən yaxşı ölkədir"
    Azerbaijan well-positioned to attract foreign investment, says WAIPA head

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей