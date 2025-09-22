Исмаил Эршахин: Азербайджан - лучшая страна для инвестиций

Азербайджан обладает всеми необходимыми условиями, чтобы быть одной из самых привлекательных стран для иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор и генеральный директор Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций Исмаил Эршахин (Ismail Erşahin) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По его словам, удачное географическое положение, богатые природные ресурсы и стабильная экономическая политика формируют здесь уникальную среду для ведения бизнеса и долгосрочного сотрудничества.

"Азербайджан - лучшая страна для инвестиций, ведь здесь гармонично сочетаются стратегическое расположение, предсказуемая экономическая политика и богатая ресурсная база, создающие условия для роста бизнеса и устойчивого партнерства", - подчеркнул И. Эршахин.