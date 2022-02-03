О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иранский министр: Морские перевозки грузов Ро-Ро на Каспии следует увеличить

Иранский министр: Морские перевозки грузов Ро-Ро на Каспии следует увеличить Для того чтобы страны, не имеющие прямого выхода к мировому океану, могли пользоваться портами, необходимо ускорить реализацию проекта ECO GATE между странами - членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС, ECO), увеличить перевозки в Каспийском
Бизнес
3 февраля 2022 г. 10:09
Иранский министр: Морские перевозки грузов Ро-Ро на Каспии следует увеличить

Для того чтобы страны, не имеющие прямого выхода к мировому океану, могли пользоваться портами, необходимо ускорить реализацию проекта ECO GATE между странами - членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС, ECO), увеличить перевозки в Каспийском море судами типа Ро-Ро.

Об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми на 11-й Министерской конференции министров стран ОЭС в формате онлайн, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он предложил создать комитет из представителей правительства, активных судоходных компаний и судостроительных компаний для увеличения перевозок.

Выразив удовлетворение возможностью создания нового транзитного маршрута из Китая в Европу посредством грузовых перевозок по маршруту Исламабад-Тегеран-Стамбул, который вновь открылся в декабре прошлого года, Гасеми отметил, что этот маршрут и применение таможенных льгот между тремя странами могут быть полезными.

ОЭС было создано в Тегеране в 1985 году при участии лидеров Ирана, Пакистана и Турции. Впоследствии к организации присоединились Азербайджан, Афганистан и 5 стран Центральной Азии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iranian minister: Transportation by Ro-Ro ships in Caspian should be increased
Версия на азербайджанском языке İranlı nazir: "Xəzərdə “Ro-Ro” tipli gəmilərilə daşımalar artırılmalıdır"

Другие новости из категории

В Баку проходит азербайджано-венгерский бизнес-форум
ФотоВ Баку проходит азербайджано-венгерский бизнес-форум
3 февраля 2022 г. 10:33
Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности
Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности
3 февраля 2022 г. 07:13
Задержана ввезенная из Грузии партия контрабандных товаров
ФотоЗадержана ввезенная из Грузии партия контрабандных товаров
2 февраля 2022 г. 16:52
Azexport: На начальном этапе через Amazon и eBay продукция будет продаваться в 40 стран
Azexport: На начальном этапе через Amazon и eBay продукция будет продаваться в 40 стран
2 февраля 2022 г. 12:51
Азербайджан проинформировал Кыргызстан об инвестиционном потенциале Карабаха
ФотоАзербайджан проинформировал Кыргызстан об инвестиционном потенциале Карабаха
2 февраля 2022 г. 12:30
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
В Азербайджане может быть создано Агентство по конкуренции
В Азербайджане может быть создано Агентство по конкуренции
1 февраля 2022 г. 18:38
ГТК: В январе через таможенный пост Губадлы проследовало 109 транспортных средств
ГТК: В январе через таможенный пост "Губадлы" проследовало 109 транспортных средств
1 февраля 2022 г. 15:04
AZAL открывает авиасообщение между Баку и Актау
AZAL открывает авиасообщение между Баку и Актау
1 февраля 2022 г. 15:01
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi