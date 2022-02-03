Иранский министр: Морские перевозки грузов Ро-Ро на Каспии следует увеличить

Для того чтобы страны, не имеющие прямого выхода к мировому океану, могли пользоваться портами, необходимо ускорить реализацию проекта ECO GATE между странами - членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС, ECO), увеличить перевозки в Каспийском

Для того чтобы страны, не имеющие прямого выхода к мировому океану, могли пользоваться портами, необходимо ускорить реализацию проекта ECO GATE между странами - членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС, ECO), увеличить перевозки в Каспийском море судами типа Ро-Ро.

Об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми на 11-й Министерской конференции министров стран ОЭС в формате онлайн, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он предложил создать комитет из представителей правительства, активных судоходных компаний и судостроительных компаний для увеличения перевозок.

Выразив удовлетворение возможностью создания нового транзитного маршрута из Китая в Европу посредством грузовых перевозок по маршруту Исламабад-Тегеран-Стамбул, который вновь открылся в декабре прошлого года, Гасеми отметил, что этот маршрут и применение таможенных льгот между тремя странами могут быть полезными.

ОЭС было создано в Тегеране в 1985 году при участии лидеров Ирана, Пакистана и Турции. Впоследствии к организации присоединились Азербайджан, Афганистан и 5 стран Центральной Азии.