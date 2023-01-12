Иранская компания планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей

Иранский производитель автомобилей - Iran Khodro Company (IKCO) планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей.

Иранский производитель автомобилей - Iran Khodro Company (IKCO) планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил исполнительный директор компании Мехди Хатиби.

По его словам, возглавляемая им компания до конца календарного года (21 марта) экспортирует в Россию 2 000 автомобилей.

"IKCO может также эффективно работать в области экспорта большегрузных автомобилей и запасных частей для их двигателей на российский рынок", - отметил исполнительный директор.

Отметим, что Iran Khodro Company также действовал в Нефтчалинском промышленном квартале. Иранская компания некоторое время производила в Азербайджане легковые автомобили марки "Хазар" совместно с ОАО "Азермаш".