О нас

Иранская компания планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей

Иранская компания планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей Иранский производитель автомобилей - Iran Khodro Company (IKCO) планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей.
Бизнес
12 января 2023 г. 10:23
Иранская компания планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей

Иранский производитель автомобилей - Iran Khodro Company (IKCO) планирует экспортировать в Азербайджан 3 500 автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил исполнительный директор компании Мехди Хатиби.

По его словам, возглавляемая им компания до конца календарного года (21 марта) экспортирует в Россию 2 000 автомобилей.

"IKCO может также эффективно работать в области экспорта большегрузных автомобилей и запасных частей для их двигателей на российский рынок", - отметил исполнительный директор.

Отметим, что Iran Khodro Company также действовал в Нефтчалинском промышленном квартале. Иранская компания некоторое время производила в Азербайджане легковые автомобили марки "Хазар" совместно с ОАО "Азермаш".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İran şirkəti Azərbaycana 3 500 avtomobil ixrac etməyi planlaşdırır

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi