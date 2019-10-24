​Иран намерен торговать с Азербайджаном в нацвалюте

Иран предлагает Азербайджану вести торговлю в нацвалюте.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф на встрече с главными редакторами азербайджанских информационных агентств и политическими экспертами в Баку.

Министр отметил, что товарооборот между двумя странами увеличился на 74% в прошлом году, рост торговли наблюдается и в этом году: "Развитие наших двусторонних связей, несмотря на санкции США в отношении Ирана, создает благоприятные условия для проведения расчетов в нацвалюте. Тем самым мы можем снизить нашу зависимость от внешних сил в регионе. Экономическая безопасность Азербайджана также означает экономическую безопасность Ирана. Поэтому мы должны максимально использовать все возможности".

Кроме того, по его словам, в последние годы заметно развиваются отношения в других секторах экономики, в том числе, в сфере туризма.