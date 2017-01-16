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    Иран инвестирует 11 млн долларов в фармацевтический завод Caspian Pharmed

    Азербайджан планирует экспортировать лекарства в другие страны

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Иранская сторона инвестирует более 11 млн долларов в строительство фармацевтического завода Caspian Pharmed в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку министр кооперации, труда и социального благосостояния Ирана Али Рабии.

    Иранский министр отметил, что основной целью запуска завода является устранение зависимости Азербайджана от импорта: "В будущем планируется экспорт лекарственных препаратов на сумму 1 млн долларов в Россию, Грузию, Казахстан и другие страны Центральной Азии".

    По его словам, экономическое сотрудничество с Азербайджаном продолжит расширяться и затронет туризм, дорожную инфраструктуру и другие области. 

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