Транзитные операции между Ираном и Азербайджаном будут совершаться онлайн

Делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Сафаром Мехтиевым посетила Астаринский таможенно-пропускной пункт на границе с Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, руководство ГТК присутствовало на церемонии открытия пилотного проекта e-TIR в Астаре. Этот проект позволит осуществлять все транзитные операции между двумя странами в электронном порядке.

Соглашение о проекте e-TIR подписали в Баку в марте этого года глава Таможенной администрации Ирана Мехди Мир-Ашрафи и председатель ГТК Сафар Мехтиев.

В соответствии с соглашением, в первую фазу проекта сотрудничают две иранские и две азербайджанские транзитные компании. Иран реализует аналогичный проект с Турцией, который уже вступил во вторую фазу.