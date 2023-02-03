Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выставил на продажу 50 квартир в Хырдалане

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа выставил для граждан еще 50 полностью отремонтированных квартир в городе Хырдалан.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа выставил для граждан еще 50 полностью отремонтированных квартир в городе Хырдалан.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, гражданам предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в жилом комплексе, расположенном на улице Галубийе.

Ежемесячная плата за квартиры в жилом комплексе начинается от 428 манатов.

В целях обеспечения прозрачности и оперативности обращения граждан полностью электронизированы. После подачи документов в Фонд в течение 3 рабочих дней завершается процесс рассмотрения заявления, принятия соответствующего решения, оформления договора аренды и передачи квартиры гражданину.

Процесс выбора квартир будет осуществляться через Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии (EİKZS) с 10 февраля 2023 года. Граждане могут ознакомиться с предлагаемыми квартирами по ссылке .

В целом механизмом аренды жилья с правом последующего выкупа воспользовались 3112 граждан.

С подробной информацией о требованиях к арендаторам, приеме заявок, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно ознакомиться на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), позвонив в колл-центр 1549, а также ознакомившись с инструкцией, размещенной на EİKZS.