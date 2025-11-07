Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

Акционеры Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн.

Как передает Report, трансляция ежегодного собрания инвесторов велась на странице Tesla в X.

За выделение компенсационного пакета проголосовали 75% акционеров. Это, как указывает агентство Bloomberg, станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

Маск не получает зарплату за свою работу в компании, его вклад в ее развитие оплачивается путем выплат премий. В начале сентября Tesla предложила новую схему выплаты компенсационной премии предпринимателю. План рассчитан на 10 лет, основным условием назван рост рыночной капитализации компании с нынешних $1,4 трлн до $8,5 трлн. Кроме того компания должна будет произвести 20 млн автомобилей и 1 млн роботов, запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси. В случае выполнения этих условий Маск будет контролировать около 25% акций компании.