Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Бизнес
    • 07 ноября, 2025
    • 02:38
    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Акционеры Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн.

    Как передает Report, трансляция ежегодного собрания инвесторов велась на странице Tesla в X.

    За выделение компенсационного пакета проголосовали 75% акционеров. Это, как указывает агентство Bloomberg, станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

    Маск не получает зарплату за свою работу в компании, его вклад в ее развитие оплачивается путем выплат премий. В начале сентября Tesla предложила новую схему выплаты компенсационной премии предпринимателю. План рассчитан на 10 лет, основным условием назван рост рыночной капитализации компании с нынешних $1,4 трлн до $8,5 трлн. Кроме того компания должна будет произвести 20 млн автомобилей и 1 млн роботов, запустить в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси. В случае выполнения этих условий Маск будет контролировать около 25% акций компании.

    İlon Mask təxminən 1 trilyon dollar bonus alacaq

    Последние новости

    03:11

    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    Другие страны
    02:38

    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Бизнес
    02:25

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Другие страны
    02:02

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи III тура общего этапа

    Футбол
    01:59

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа

    Футбол
    01:17

    Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

    Другие страны
    00:45

    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

    Другие страны
    00:24

    СБ ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

    Другие страны
    23:51

    Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

    Другие страны
    Лента новостей