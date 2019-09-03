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Инвестиционные возможности Пакистана будут поощряться в Азербайджане

​Инвестиционные возможности Пакистана будут поощряться в Азербайджане

5 сентября в Баку состоится презентация инвестиционных возможностей пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Об этом сообщили Report в посольстве Пакистана в Азербайджане.

Основная цель мероприятия - поощрение инвестиционных возможностей Пакистана.

В рамках мероприятия планируются встречи B2.

Отметим, что общий товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном в январе-июле текущего года составил 9 030,58 тыс. долларов, что на 2 028,64 тыс. долларов или на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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