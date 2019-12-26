Турецкий министр: Инвестиции SOCAR в Турции для нас чрезвычайно важны

"На заседании Совместной экономической комиссии мы разработали совместный план действий, состоящий из 147 пунктов. Мы вместе с Микаилом Джаббаровым будем постоянно контролировать выполнение задач, поставленных в этих 147 пунктах".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказала министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.

По ее словам, на анкаринской встрече с председателем Таможенного комитета Азербайджана был подписан меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору: "При Вашей поддержке, в том числе поддержке Азербайджана, Грузии и Турции, иншаллах, мы проведем совместный бизнес-форум, и подписав совместный меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору, предпримем совместные шаги по упрощению торговли и таможенно-пропускных процедур между нашими странами. Кроме того, при поддержке наших президентов в ближайшем будущем мы подпишем соглашение по льготной торговле".

Р.Пекджан заявила, что это соглашение - ограниченное соглашение из 15 пунктов: "Мы хотим расширить это соглашение и включить в документ свободные торговые соглашения, услуги и инвестиции нового поколения. Инвестиции Азербайджана, SOCAR в Турции для нас чрезвычайно важны. Мы тоже со всей нашей поддержкой и поощрением находимся рядом с SOCAR. Иншаллах, также ждем новых инвестиций. В связи с популяризацией инвестиционных возможностей Азербайджана в сентябре мы предусматривали организовать презентацию. Однако, господин президент, проведя сейчас обсуждения с нашими коллегами, мы планируем в феврале организовать в Турции презентацию об инвестиционном климате Азербайджана".