​Инвестиции Италии в Азербайджан достигли 500 млн. долларов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Общий объем инвестиций Италии в Азербайджан достиг 480 млн. долларов".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики и промышленности Сахиб Мамедов на проходящей в Баку конференции с участием итальянских и азербайджанских инвесторов.

По словам заместителя министра, на сегодняшний день в Азербайджане действуют 66 итальянских компаний.

"В 2014 году товарооборот между двумя странами превысил 5 млрд. долларов. Этот факт говорит о возможности дальнейшего развития сотрудничества. Наши связи еще больше расширятся благодаря проектам Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского трубопровода (TANAP)", - добавил С.Мамедов.