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Иностранные инвесторы нацелены создать агропарк в Азербайджане

Иностранные инвесторы нацелены создать агропарк в Азербайджане Инвесторы из Узбекистана и арабских стран хотят создать в Азербайджане агропромышленный парк.
Бизнес
7 марта 2023 г. 15:46
Иностранные инвесторы нацелены создать агропарк в Азербайджане

Инвесторы из Узбекистана и арабских стран хотят создать в Азербайджане агропромышленный парк.

Об этом Report сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Замир Дибиров.

"Иностранные инвесторы обратились в Агентство с соответствующей просьбой. Узбекские инвесторы хотят инвестировать в хлопководство в Азербайджане и создать здесь хлопководческие кластеры. Арабские инвесторы пока рассматривают определенные площади в сельскохозяйственных парках. Кроме того, есть и местные бизнесмены, которые хотят инвестировать в агропарки", - сказал Дибиров.

"Заявки инвесторов на создание агропарков рассматриваются и в случае их целесообразности регистрируются", - добавил сотрудник агентства.

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Версия на английском языке Foreign investors eager to create agricultural park in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Xarici investorlar Azərbaycanda aqropark yaratmaq istəyirlər

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