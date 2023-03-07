Иностранные инвесторы нацелены создать агропарк в Азербайджане

Инвесторы из Узбекистана и арабских стран хотят создать в Азербайджане агропромышленный парк.

Инвесторы из Узбекистана и арабских стран хотят создать в Азербайджане агропромышленный парк.

Об этом Report сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Замир Дибиров.

"Иностранные инвесторы обратились в Агентство с соответствующей просьбой. Узбекские инвесторы хотят инвестировать в хлопководство в Азербайджане и создать здесь хлопководческие кластеры. Арабские инвесторы пока рассматривают определенные площади в сельскохозяйственных парках. Кроме того, есть и местные бизнесмены, которые хотят инвестировать в агропарки", - сказал Дибиров.

"Заявки инвесторов на создание агропарков рассматриваются и в случае их целесообразности регистрируются", - добавил сотрудник агентства.