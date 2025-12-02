Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Налогоплательщиков переведут на электронную подачу информации об импорте

    Бизнес
    • 02 декабря, 2025
    • 09:31
    Налогоплательщиков переведут на электронную подачу информации об импорте

    Коллегия Министерства экономики изменила решение от 14 марта 2022 года, касающееся информации о товарах, импортируемых налогоплательщиками, не связанных с нефтегазовой сферой, государственным сектором и системой пропуска "Зеленый коридор".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал глава ведомства Микаил Джаббаров.

    Теперь налогоплательщики будут заполнять и направлять форму об импортируемых товарах через электронный кабинет в информационной системе Государственной налоговой службы.

    налогоплательщики ненефтегазовый экспорт цифровизация электронный документооборот
    Vergi ödəyiciləri idxal ediləcək mallar barədə məlumat formasını elektron qaydada təqdim edəcək
