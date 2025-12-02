Налогоплательщиков переведут на электронную подачу информации об импорте
Бизнес
- 02 декабря, 2025
- 09:31
Коллегия Министерства экономики изменила решение от 14 марта 2022 года, касающееся информации о товарах, импортируемых налогоплательщиками, не связанных с нефтегазовой сферой, государственным сектором и системой пропуска "Зеленый коридор".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал глава ведомства Микаил Джаббаров.
Теперь налогоплательщики будут заполнять и направлять форму об импортируемых товарах через электронный кабинет в информационной системе Государственной налоговой службы.
