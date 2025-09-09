Индийский эксперт: Низкие зарплаты в странах Азии более не являются преимуществом для компаний

Низкий уровень заработных плат в странах Азии уже не дает компаниям былого преимущества.

Как сообщает Report, об этом заявил индийский эксперт Приядарши Даш в Баку в ходе панельных обсуждений "Цепочки поставок в условиях зеленой и цифровой трансформации" в рамках Форума мозговых центров СВМДА.

По его словам, компании сегодня делают ставку не на дешевую рабочую силу, а на сокращение расходов, обновление продуктовых линеек и адаптацию к запросам рынка. Базой для этого, по его мнению, служат рыночные реформы и открытая торговая политика.

Эксперт отметил, что Азия сохраняет ключевые позиции в электронике, автомобилестроении, переработке и текстиле, при этом международные корпорации диверсифицируют производственные базы, снижая влияние растущих издержек. Среди основных игроков он назвал Китай, Индию, Вьетнам и Филиппины.

"Страны Азии, выступая в качестве основных игроков, расширили возможности поставок сырья и других ресурсов и создали новые рынки для регионального экспорта. Экспорт азиатских стран по всему миру в последние годы демонстрирует постоянный рост. Особенно примечательно увеличение показателей экспорта и импорта между странами в рамках процесса азиатской экономической интеграции", - добавил он.

Даш подчеркнул, что наряду с геополитическими факторами, на перестройку цепочек поставок влияют стремление к устойчивости и формирование "зеленых" цепочек.